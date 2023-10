Todesstrecke der Formel 1 bleibt im Rennkalender

„Spa steht für die Formel 1“

Dennoch will die Formel 1 an der Strecke festhalten und die Investitionen der Organisatoren des Grand Prix in eine modernere Infrastruktur des legendären Kurses in den Ardennen belohnen. Die Zuschauerkapazität an der Rennstrecke wurde erweitert, sodass in diesem Jahr nach Angaben der Veranstalter rund 380.000 Fans am Belgien-Wochenende dabei waren. „Spa steht für die Formel 1“, sagte Stefano Domenicali, der Geschäftsführer der Rennserie.