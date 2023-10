Wein stehlen kann ganz schön teuer kommen

Weil man nun am Landesgericht Eisenstadt den Wert der Weinflaschen nicht eindeutig beziffern konnte bzw. der Schaden noch einmal genau bewertet werden soll, vertagte Richterin Sabine Stagl-Pateisky das Verfahren auf unbestimmte Zeit. Bis dahin bleibt der Mann in Untersuchungshaft in Eisenstadt.