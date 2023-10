18 Medaillen! Unsere Lehrlinge sind Europameister

Gartengestalter (Best of Nation)

Christoph Schipflinger aus Itter (Tirol), arbeitet bei Ing. B. u. J. Hussl Gartengestaltungs- und Landschaftsbau Ges.m.b.H & Co KG in Brixelegg (Tirol), und Stefan Winder aus Bildstein (Vorarlberg), arbeitet bei Maschinenring Unterland in Hohenems (Vorarlberg)

Fliesenleger

Timo-Nils Theisl aus Lustenau (Vorarlberg), arbeitet bei Fliesen Felder GmbH in Lustenau

Kälte- und Klimatechnik

Niklas Danninger aus Herzogsdorf (OÖ), arbeitet bei Hauser GmbH in Linz (OÖ)

Floristik

Sandra Berger aus Niederwaldkirchen (OÖ), arbeitet bei Blumenhandwerk Elke Mitter in Eferding (OÖ)

Konditorin

Anna Saurer aus Breitenwang (Tirol), arbeitet bei Palais Events Veranstaltungs GmbH Café Central Wien

Mode Technologie

Lisa Lintschinger aus Tamsweg (Salzburg), arbeitet bei Änderungsschneiderei Moser in Maria Pfarr (Salzburg), und Anna Maria Theurl aus Graz, geboren in Osttirol, arbeitet bei Vossen GmbH & Co. KG in Jennersdorf (Burgenland)

Schönheitspflege

Lara Tynnauer aus Graz (Steiermark), arbeitet bei Pure Beauty GmbH & Co. KG in Graz