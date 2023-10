Gemeinsam mit Sport-Stars die Streif hinauflaufen

„Darum geht es, Sportler unterstützen Sportler, wir geben den Reingewinn an Talente weiter, die Geldmittel brauchen“, so Sepp Resnik, Präsident des organisierenden Vereins „sports4everybody“, der den Reingewinn in Sport-Talente und soziale Sport-Projekte steckt. Der Extremsport-Pionier weiter: „Wir freuen uns auch auf Schülergruppen aus Wiener Neustadt, alleine das dortige Sport-BORG kommt mit über 20 SchülerInnen, um die berühmteste Rennstrecke Österreichs erleben zu können. Und auch das ORG für Führung und Sicherheit sendet sportliche Schüler. Der wahre Star unseres Events ist immer die Streif in Kitzbühel und Österreich, denn darum beneidet uns in jedem Fall jeder weltweit“.