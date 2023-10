Verbindungsbahn: Politik auf dem Rücken der Bürger

Wien gehört zu den lebenswertesten Städten der Welt. Viele Rankings führen die österreichische Bundeshauptstadt gar auf Platz eins ihrer Listen. Neben vielen Grünflächen und einer allgemein hohen Sicherheit liegt das auch am dörflichen Charakter der Zwei-Millionen-Metropole. Die sogenannten Grätzln sind nicht nur der Lebensmittelpunkt für viele Wienerinnen und Wiener, sie fördern das Miteinander und dienen als Identifikationspol. Dem gegenüber wird in Hietzing seit Jahren der Ausbau der Verbindungsbahn diskutiert. Ein in der Theorie sehr positives Projekt, dass den öffentlichen Nahverkehr stärken und die Autofahrten eindämmen soll. In der Praxis scheiterten die Betreiber bislang aber an mangelhafter Planung und Anrainern, die sich von den Plänen überrollt fühlen.