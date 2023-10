Boateng: „Bin topfit und bereit für neue Aufgaben“

Inzwischen ist er 35 Jahre alt, der Deal mit seinem Ex-Klub Bayern platzte - und trotzdem will Boateng seine Karriere unbedingt fortsetzen. An der körperlichen Konstitution soll‘s nicht scheitern. Das Training bei und mit den Bayern brachte ihn auf einen physischen Top-Level. „Ich spüre jeden Tag unglaubliche Energie und Willen, es noch einmal zu probieren“, wird er in der „Bild“ zitiert: „Ich bin topfit und nach lange nicht am Ende.“