Kinder-Sparbücher in OÖ nur mehr digital verfügbar

Ein Buch, aber nicht für Schweine

Eine Bank bietet das klassische Büchlein für junge Sparer noch an, allerdings in einer besonderen Form: Bei der Oberbank können Kinder auf ein Prämiensparbuch mit einem Mindest- und einem Maximalbetrag pro Quartal einzahlen. Daher eigne es sich nicht als „Sparschweinsparen“ für Kinder, so die Arbeiterkammer.