Bub (4) aus diesem Fenster im 4. Stock gestürzt

Die Eltern des Buben waren am Abend in Streit geraten. Gegen 23.15 Uhr verlagerten sie die lautstarke Auseinandersetzung ins Stiegenhaus des Wohnhauses am Yppenplatz. In der Zwischenzeit dürfte der kleine Bub auf eine Bank in der Wohnung geklettert und in der Folge aus dem Fenster gestürzt sein.