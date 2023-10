Was passiert, wenn Israels Luftwaffe „anklopft“

Bodenoffensive „vermutlich in der Nacht“

Durch die aktuellen Luftangriffe wolle die israelische Armee nicht nur Terroristen töten, sondern auch die zivilen Bewohner dazu zwingen, den Gazastreifen zu verlassen, erklärte der Militärexperte des Bundesheeres. Bei der Bodenoffensive, die von Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant angekündigt wurde, wolle man so möglichst viele zivile Opfer verhindern. Wann tatsächlich Bodentruppen im Rahmen der Operation „Eiserne Schwerter“ in das von der Hamas beherrschte Gebiet vordringen, ist unklar. „Vermutlich in der Nacht“, so Reisner, da die israelischen Streitkräfte dabei ihre technische Überlegenheit ausnutzen können.