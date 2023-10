Netanyahu: Jedes Hamas-Mitglied ist ein toter Mann

Nach dem massiven Angriff der Hamas hat Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu damit gedroht, alle Mitglieder der radikalislamischen Palästinenserorganisation zu töten. „Die Hamas, das ist der Islamische Staat, und wir werden sie zerquetschen und zerstören, wie die Welt den Islamischen Staat zerstört hat“, so Netanyahu am Mittwochabend in seiner ersten Ansprache mit Mitgliedern des neuen sogenannten Kriegskabinetts.