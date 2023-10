Unkomplizierte Hilfe für Salzburger Jugendliche

Wenn Jugendliche Probleme in der Schule, Gewalt, Drogen oder Beziehungen haben, brauchen sie Hilfe. Streetworker sind ausgebildete Sozialarbeiter, die den Jugendlichen zur Seite stehen - mit Beratungen und bei Behördengängen. Sie begleiten die jungen Menschen auch zur Polizei und anderen wichtigen Terminen. Im Pongau, Pinzgau und in Hallein gibt es die Arbeit der Caritas auf der Straße bereits seit 20 Jahren. Nun haben auch junge Menschen in der Landeshauptstadt Ansprechpartner. Sie gehen an Plätze, an denen sich die jungen Leute aufhalten. Ziel ist es, eine Anlaufstelle für Jugendliche mit Sorgen, Nöten oder Problemen zu bieten, Ratschläge zu geben und Hilfe anzubieten.