Nach Heizungsumstellung kam der Brief vom Anwalt

Neue Dämmung, neue Fassade, neue Heizung. Seit Oktober 2022 saniert und modernisiert die Gswb ihre Wohnanlage in Ober-Reinbach in St. Johann im Pongau. 108 Wohnungen sind seit diesem Frühjahr an das eigens errichtete Nahwärme-Netz angeschlossen. Die Mieter der Gswb-Wohnungen heizen nun nicht mehr mit Gas, sondern mit ökologischeren Pellets. Mit der Heizungsumstellung begannen aber die Probleme.