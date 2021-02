„Die Folgen für die Jugend sind nicht klar“

Vertrauen aufbauen funktioniert über häufigen Kontakt. Genau das war aber im letzten Jahr schwierig. „Schreiben oder telefonieren ist einfach nicht das gleiche“, sind sich beide Streetworker einig. Und nicht nur das auch Homeschooling, Arbeitslosigkeit der Eltern und fehlende Soziale Kontakte machen den Jugendlichen sehr zu schaffen. „Wir haben auf jeden Fall gemerkt, dass die Jugendlichen viel mehr Gesprächsbedarf hatten. Aber was die Langzeitfolgen der Pandemie für die Jugend sind, ist noch nicht klar“, sagt Markus Brunnauer. Was aber klar ist: „Homeschooling funktioniert in einem Haus mit Laptop und Internetverbindung gut. Es funktioniert nicht in einer 50 Quadratmeter-Wohnung ohne Computer vom Smartphone aus. Und diese Fälle gibt es auch“, sagt Dürager.