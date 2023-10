Wo der Staatsfunk jetzt dringend Umbaubedarf hat

Eine Frage, die sich seit Jahrzehnten aufdrängt, stellten neulich Höchstrichter auf Anregung von Burgenlands Landeschef Hans Peter Doskozil in den Verhandlungsraum des Verfassungsgerichtshofes (VfGH): Was haben „Sideletter“ und „Freundschaftskreise“ von Politikern mit Unabhängigkeit des ORF zu tun? Die Frage war rhetorisch gemeint. Und so deklarierte der VfGH die Bestellung von Stiftungs- und Publikumsrat als „verfassungswidrig“. Der ORF steht unter zu starkem politischem Einfluss. Bis März 2025 muss ein neues Gesetz her.