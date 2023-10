Oma-Latschen an der Börse: Das müssen Sie wissen

Ist es wirklich eine gute Idee, in Zeiten von weltweiter Unsicherheit, Teuerung, Krisen und Krieg(en) sein Glück an der Börse zu versuchen? In den vergangenen Wochen zogen weltweit mehrere Firmen ihren „IPO“ (Initial Public Offering bzw. Börsendebüt) mehr oder weniger kurzfristig wieder zurück. Nicht so Birkenstock. Das deutsche, nun im Besitz von Finanzinvestoren und dem französischen Luxuskonzern LVMH befindliche, Traditionsunternehmen zog seinen Gang an die Börse durch.