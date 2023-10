„Bestialische Tathandlung kaum zu überbieten“

Streit um Bezahlung

Der mittlerweile 37-Jährige hatte die 23-Jährige via Internet für den 24. September in seine Wohnung bestellt. Ein Bekannter der Rumänin fuhr sie zu dem Kunden, wartete noch einige Zeit vor dem Mehrparteienhaus und fuhr dann weg. In der Wohnung des Freiers kam es wohl wegen der vereinbarten Bezahlung zum Streit, worauf er die junge Frau geschlagen, gewürgt und mit einem Seil erdrosselt hat.