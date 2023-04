Haar-Gutachten als Strohhalm für Mord-Angeklagten

Tag 2 im Mordprozess am Landesgericht Steyr um ein getötetes Callgirl in Ternberg. Der Staatsanwalt plädiert auf Mord - „die Tötungsabsicht war gegeben“. Der Verteidiger zog am Ende des ersten Tages am Montag noch ein Ass aus dem Ärmel - ob die Haar-Analyse am Mittwoch „sticht“, ist noch völlig unklar.