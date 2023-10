Kalajdzic: „90 Minuten wären eine Herausforderung“

„Mein Knie ist stabil, ich bin absolut fit, mir fehlt es nur an Einsatzzeit“, so Stürmer Sasa Kalajdzic im Vorfeld des ÖFB-Quali-Hits gegen Belgien, betont aber auch: „90 Minuten auf vollem Niveau wären auf jeden Fall eine Herausforderung.“ In der Abwehr muss hingegen Gernot Trauner verletzt passen.