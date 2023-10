ÖFB wartet seit 64 Jahren auf Sieg gegen Belgien!

Will Österreichs Fußball-Nationalteam bereits am Freitag (20.45 Uhr/live sportkrone.at) im Heimspiel gegen Belgien das EM-Ticket lösen, muss es auch eine lange Durststrecke beenden. Die ÖFB-Auswahl hat seit 64 Jahren nicht gegen Belgien gewonnen. Seit dem jüngsten vollen Erfolg am 14. Juni 1959 (4:2 in einem Freundschaftsspiel in Wien) gab es in sechs Partien zwei Niederlagen und vier Remis. Alle acht Vergleiche davor hatten die Österreicher gewonnen.