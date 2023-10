Hilfe bei Miete erst, wenn man Schulden hat

Beihilfe nicht ausreichend

Die kleine monatliche Mietbeihilfe reicht nicht aus. „Im Dezember steht die nächste Erhöhung an, und dann weiß ich endgültig nicht mehr weiter“, wandte sich die Alleinerzieherin Hilfe suchend an die „Krone“-Ombudsfrau. Mit August 2024 wurde ihr zwar eine günstigere Wohnung zugesagt. Aber was passiert bis dahin?