Volksschülerin prügelt in Graz auf Pädagogen ein

Eine Suspendierung gilt als Ultima Ratio, als letztes Mittel, wenn andere Maßnahmen nicht mehr fruchten. Und eine Suspendierung darf nur bei Gefahr im Verzug erfolgen. In ganz Österreich werden jedes Jahr Hunderte Schüler suspendiert. Jeder fünfte Rauswurf findet mittlerweile schon an Volksschulen statt. Allein in Wien waren es vergangenes Schuljahr fast 500 – Tendenz steigend.