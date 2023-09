Foto mit Spielzeugwaffe: Zwei Schüler suspendiert

Drohungen, polizeiliche Ermittlungen und zwei suspendierte Schüler: Ein äußerst unrühmliches Ende soll ein Ausflug einer vierten Klasse einer Neuen Mittelschule aus dem Bezirk Baden (NÖ) zu einer Berufsinfo-Messe genommen haben. Im Mittelpunkt standen vier Burschen, mit denen es schon in der Vergangenheit immer wieder Probleme gegeben haben soll. Diese traten die Reise im Bus nämlich mit einer Pistolenattrappe und zwei Taschenmessern an. Zumindest ein Mitschüler soll damit bedroht worden sein, beklagen besorgte Eltern in einem Schreiben an die „Krone“.