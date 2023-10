„Dieser Bruno ist für den ganzen Frauenfußball“

„Infrastruktur ist nicht selbstverständlich“

„Dieser Bruno ist aber nicht nur für mich, er ist für den ganzen Frauenfußball im Ländle“, unterstrich die 23-jährige Stürmerin der SPG Altach/Vorderland, nachdem sie am Dienstag wieder in der Heimat gelandet war. „Was sich in Vorarlberg und insbesondere bei uns im Verein in den letzten Jahren in Sachen Infrastruktur getan hat, ist großartig und nicht selbstverständlich.“