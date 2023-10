„Der Druck von außen ist völlig deplatziert“

Aktuell leiten die Vizerektoren Martin Weichbold und Nicola Hüsing die Uni. Hendrik Lehnert schied mit 30. September aus seinem Amt. Wann ein Nachfolger bestimmt wird, ist noch unklar. Im Rennen sind neben ihm noch Viola Heutger und Martin Hitz. Der Unisenat will in seiner nächsten Sitzung am 17. Oktober über die Zukunft der Hochschule beraten. Möglich wäre nicht nur, dass sich die Wahl weiter in die Länge zieht. Die Rektorcausa könnte im Falle keiner Einigung auch vor dem Bundesverwaltungsgericht landen.