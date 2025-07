Drei Jahre Ärger wegen deutscher Bahnsanierung

Zweites Halbjahr 2026 wird Härtetest für Pendler

Hier hat Landesrat Schnöll eingehakt: „Mein Ziel war es, den Nahverkehr so gut es geht zu schonen.“ Schnölls Forderung wurde von ÖBB und Westbahn erhört – beide verzichten auf 18 Fernverkehrsverbindungen. Schnöll: „Dadurch bleibt das Grundgerüst an Nahverkehr aufrecht. Es ist im ersten Halbjahr 2026 erträglich, dann wird es richtig knackig. Aber es muss auch in unserem Interesse sein, dass die Industrie ihre Güter abtransportieren kann, gerade in wirtschaftlich angespannten Zeiten.“