Verdacht auf eine Million Euro Steuerhinterziehung

Ein Kalender wurde einem Salzburger Hotelier und Gastronom zum Verhängnis: Als die Steuerfahnder auf Informationen über Bauarbeiten und Renovierungen an seinen Gebäuden stießen, fanden sie dort auch Notizen über Bezahlungen in bar an verschiedene Bauunternehmen. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich dabei um Schwarzgeld handelte, wie das Bundesfinanzministerium im Halbjahresbericht der Steuerfahndung am Sonntag mitteilte.