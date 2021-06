Flachau: Schwarzgeld-Fund verblüfft nicht jeden

Offen reden will in Flachau über die Vorfälle niemand. Das wird bei einem „Krone“-Lokalaugenschein am Freitag rasch klar. Gesprächig wird so mancher erst, als ihm völlige Anonymität zugesichert wird. „Das Ganze ist eine Zeit lang gut gegangen, jetzt hat es die Betreiber erwischt“, meint ein Kellner. Überrascht klingt er nicht. Hinter vorgehaltener Hand machen andere Flachauer ähnliche Andeutungen. So soll die Gastronomenfamilie selbst teuerste Umbauarbeiten stets bar bezahlt haben.