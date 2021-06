Après-Ski-Betreiber hortete 3,5 Millionen Euro

Sparbücher nicht in Geschäftsunterlagen zu finden

Da die Beschuldigten die Herkunft des Geldes nicht erklären konnten, bestand somit der Verdacht, dass die Gelder aus Schwarzeinnahmen des Après-Ski-Lokals stammen. Insbesondere auch deshalb, weil durch Einsicht in die Sparbücher festgestellt werden konnte, dass in der Hochsaison an einem Tag bis zu drei namenlose Sparbücher mit einer Einlage von jeweils knapp unter 15.000 Euro angelegt und diese Transaktionen nicht in die Geschäftsunterlagen des Gastronomiebetriebes aufgenommen worden waren.