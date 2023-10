Lokale, über die man spricht: Al Zaytouna

Der libanesischen Küche eilt ein legendärer Ruf voraus, versteht sie es doch, mediterrane, levantinische und arabische Einflüsse zu farbenfroher, gewürzduftender Vielfalt zu verschmelzen. So gesehen war es eine gute Nachricht, dass sich an einer prominenten Wiener Adresse ein neues Restaurant dieser kulinarischen Tradition widmet. Das AL ZAYTOUNA am Schubertring - es ist der zweite Standort eines bereits länger bestehenden gleichnamigen Lokals im dritten Bezirk - wurde hell und gemütlich eingerichtet und findet sichtlich das Wohlgefallen von Besuchern aus der Heimat der Betreiber.