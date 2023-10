Israel: Bodenoffensive im Gazastreifen steht bevor

Wieder „Kontrolle“ über betroffene Orte

In Israel selbst hat die Armee laut eigenen Angaben die vollständige Kontrolle in den von der Hamas angegriffenen Orten zurückerlangt. „Wir haben die Kontrolle über die Orte“, sagte Armeesprecher Daniel Hagari am Montag über die südisraelischen Gebiete in der Nähe des Gazastreifens. Allerdings könnten sich noch „Terroristen“ in der Region aufhalten.