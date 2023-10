„Wir jagen die Terroristen bis ans Ende der Welt“

Am Samstag noch analysierte Israels Ex-Militärsprecher Arye Shalicar für die „Krone“ die Hintergründe für das zentrale Motiv der Raketen-Angriffswellen auf Israel. Nur 24 Stunden später nach dem Hisbollah-Angriff landete Shalicar am Sonntag in Tel Aviv. Die israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) hatten ihn in Anbetracht der erschreckenden Lage als erfahrenen Profi einberufen. Nun trägt der im Privatleben erfolgreiche Schriftsteller wieder Uniform, um aus dem Kriegsgebiet von der aktuellen Lage zu berichten.