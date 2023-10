OSG sichert sich nächstes Objekt in bester Lage

Angespannte Stimmung in der Branche

Während der Bauwirtschaft die Aufträge wegbrechen, scheint die Krise an der OSG spurlos vorüberzugehen. Sie kauft, baut und saniert munter weiter. „Dieser Eindruck täuscht. Dadurch, dass wir die größte burgenländische Baugenossenschaft sind, schaut es so aus, als ob wir unvermindert weiter bauen. Fakt ist, dass wir im Vorjahr bis einschließlich September ein Auftragsvolumen von 128,1 Millionen Euro hatten. Heuer beträgt es im selben Vergleichszeitraum nur 75 Millionen Euro. Das ist also ein Minus von über 40 Prozent“, sagt Kollar.