Geisel hielt Terroristen mit Kaffee und Keksen hin

Zuerst Feuergefecht, dann Verhandlungen

„Ich sagte zu meinem Mann: ‚Wenn wir sterben, dann zusammen‘“, sagte Rachel gegenüber dem Sender. Als israelische Sicherheitskräfte am Samstag in Ofakim eintrafen, kam es zu einem Feuergefecht. Ein palästinensischer Kämpfer wurde dabei erschossen. Zunächst wollten die israelischen Einheiten eine Handgranate in das Gebäude werfen, um die Terroristen zu töten. Als klar wurde, dass das Ehepaar noch lebte, wurde stattdessen mit Verhandlungen gestartet.