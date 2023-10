„Es gibt keinen Grund zum Verstecken“

Freitag der 13. Jänner hat sich tief in Bettina Brandauers Leben eingebrannt „Ich war bei der Mammografie. Plötzlich sah man Anzeichen für einen Tumor in meiner Brust“, schildert die Kuchlerin. Rasch war klar: Die 43-Jährige hat Brustkrebs. Eine mehrmonatige Chemotherapie musste her, danach eine Tumoroperation durchgeführt werden.