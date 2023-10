Grab zerstört: Kirche will Familie nichts zahlen

Nach Stürmen in den Kärntner Gemeinden Eberndorf und St. Kanzian am Klopeiner See im Sommer ist der St. Marxener Friedhof noch immer verwüstet. Familien, deren Gräber dabei zerstört wurden, müssen die Ruhestätten nun selbst erneuern und verstehen nicht, warum die Diözese nicht helfen will - obwohl fleißig Spenden gesammelt werden.