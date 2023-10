„Die ÖVP kann uns den Buckel runterrutschen“

„Krone“:Die von der FPÖ so hofierte AfD-Chefin Alice Weidel ist eine homosexuelle Frau, die mit einer Ausländerin liiert ist. Mit zwei gemeinsamen Kindern das Paradebeispiel einer bunten Regenbogenfamilie. Seit wann begrüßen die Freiheitlichen dieses Lebensmodell?

Dominik Nepp: Die sexuelle Neigung war uns immer Privatsache. Was wir nicht wollen ist, dass man Kinder in Schulen mit einer Transgenderideologie indoktriniert. Und sich jeden Tag das Geschlecht neu aussuchen kann. Das Neuste ist ja, dass man sich auch als Tier fühlen kann, als Maus, als Katze, als Hund. Das ist eine totale Verwirrung der Kinder.