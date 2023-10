Um Wiedergutmachung am Wörthersee

Nach der klaren 0:2-Niederlage in der Fußball-Königsklasse gegen Real Sociedad will Meister Salzburg in der Liga wieder in die Spur zurückfinden. Das Lazarett des Meisters wird wieder größer, ein Trio könnte ausfallen. Dennoch gehen die Bullen wie immer als glasklarer Favorit in die Partie mit Austria Klagenfurt.