Struber: „Darf kein Gefühl der Depression geben“

Enttäuschend war nicht nur das Ergebnis, sondern vor allem die Art, wie die Gastgeber aufgetreten waren. Konträr zum Auftakt in Lissabon ließ man diesmal die ureigensten Attribute vermissen. Cheftrainer Gerhard Struber, der nach dem 2:0 bei Benfica nicht in Euphorie verfallen wollte, läuft nun auch nicht Gefahr, alles schlechtzureden. „Das Gebot der Stunde heißt Balance in alle Richtungen“, gab der 46-Jährige zu verstehen. „Es darf kein Gefühl der Depression aufkommen. Es gilt locker zu bleiben, aber auch genau hinzuschauen“, ergänzte Struber.