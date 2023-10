EU-Streit um Migration: Kein Schritt vorwärts

Sprachlicher Eklat: „Wir wurden vergewaltigt“

Beim Gipfel selbst ging es weniger entspannt zu. Auch wenn keine Entscheidungen anstanden, drückte der Streit um die europäische Migrationspolitik, bei dem es gestern um keinen Schritt vorwärts ging, auf die Stimmung. Nur einer hatte seine Freude: Ungarns Regierungschef Viktor Orbán. Er war auf Provokation gebürstet und genoss dies sichtlich, dabei suchte er die Kameras und Mikros der wartenden Journalistinnen und Journalisten. „Wir wurden rechtlich vergewaltigt“, sagte Orbán, angesprochen auf die geplante EU-Asylreform. Für eine Einigung braucht die Union eine qualifizierte Mehrheit, diese ist auch ohne die Zustimmung von Ungarn und Polen, die das gesamte Paket strikt ablehnen, zu erreichen. In Orbáns Worten klingt das so: „Wenn man vergewaltigt wird – rechtlich gezwungen wird, etwas zu akzeptieren, was man nicht will – wie soll es dann einen Kompromiss und eine Einigung geben? Das ist unmöglich.“