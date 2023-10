Neuer Trend bei Müll-Influencern: „Zero wast‘ eh!“

Ob Tupperware, oder Glasbehälter - so geht Lebensmittelaufbewahrung ohne Verpackungsmüll, also Zero Waste. Jetzt will sich auch Andi als Influencer probieren und gibt Tipps zu Trockenfrüchten und Flüssigkeiten. Die Chaoten sind halt doch ein dynamisches Duo, die noch mit klugen Vorschlägen zu Kaffee oder Waschmaschine punkten - einer großen Karriere steht dann wohl nichts mehr im Weg. Aber erst wird gefeiert!