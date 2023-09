Beschwerden, Restmüll und spezielle Spaziergänge

„Da machen die Leute die meisten Fehler - wenn sie nicht wissen, wohin mit einem Material, dann hauen sie ihn einfach in den Restmüll“, beschwert sich Volte. „Das fehlt beim Recycling - da muss dann mehr verbrannt werden.“ Zur Entspannung geht er derzeit gerne spazieren - zu Andis Schock mit WG-Katze „Minki“. Doch auch dort entkommt er dem Thema nicht - überall Abfall und Sackerl mit Gackerl am Boden. Und die Hundebesitzer schauen auch immer so blöd ...