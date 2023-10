Schicken Sie uns Ihr schaurigstes Halloweenfoto!

Der Ursprung des Festes liegt in vorchristlicher Zeit bei den Kelten. Für diese war „Samhain“ sehr wichtig. Bei den Feierlichkeiten ging es um die Ernte, den Beginn der kalten Jahreszeit und den Start in ein neues Kalenderjahr. Darüber hinaus glaubte man aber auch, dass der Schleier zwischen der Welt der Lebenden und der Toten zu Samhain gelüftet wird. Verkleidungen und Gaben sollten die Toten vermutlich abschrecken und gnädig stimmen. Heute geht es vor allem um den Spaß am Verkleiden und Gruseln.