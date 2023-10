Trump soll geheime Informationen erzählt haben

Prozess startet im Mai

Trump hat juristisch an mehreren Fronten zu kämpfen. Der Republikaner wird unter anderem beschuldigt, gesetzeswidrig höchst sensible Informationen aus seiner Zeit als US-Präsident in privaten Räumen aufbewahrt zu haben. Dabei geht es etwa um geheime Dokumente mit Informationen zu nuklearen Fähigkeiten der USA und militärischen Notfallplänen des Landes. In dem Anwesen mit den Dokumenten soll es Veranstaltungen gegeben haben.