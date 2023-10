Trump bei Prozessauftakt: „Größte Hexenjagd!“

Ex-US-Präsident Donald Trump (77) hat sich am Montag persönlich einem Betrugsprozess in New York gestellt, der sein Geschäftsimperium in der Metropole zerstören könnte. „Dies ist die Fortsetzung der größten Hexenjagd aller Zeiten“, sagte er in Anspielung auf eine Reihe von Anklagen gegen ihn.