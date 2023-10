Bunte Ballons und Visionen für Mega-Städte

Man schreibt 1968. In den USA wird gegen den Vietnamkrieg demonstriert, aber auch in unserem Nachbarland – damals noch Tschechoslowakei – gibt es Unruhen. Die Beatles sind in den Charts, die Hippie-Bewegung mit „Love & Peace“ kommt in Schwung. Und in OÖ schließt sich eine Handvoll junger Leute zur Gruppe Haus-Rucker-Co zusammen, um mittels Kunst, Visionen und Architektur völlig neuartige Installationen und Baukörper zu entwerfen.