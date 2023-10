Aufgebrachte Mutter biss WEGA-Beamten ins Ohr

Weil ihre 15-jährige Tochter ins Krankenhaus musste, verlor eine Mutter in Wien am Donnerstag allem Anschein nach die Nerven: Die aufgebrachte 36-Jährige versuchte den Transport ins Spital zu verhindern - die WEGA musste zum Einsatzort in Rudolfsheim-Fünfhaus gerufen werden. Plötzlich biss die Frau einem Beamten ins Ohr.