Dürfen (nur) Frauen den Hochzeitstag vergessen?

Eine althergebrachte Pflicht und zugleich bürgerliche Gepflogenheit, die den Ehefrieden wahrt - vor allem anlässlich der jährlichen Wiederkehr ihres Schlusses - lautet: Die Frau darf den Hochzeitstag vergessen, der Mann hingegen nicht. Dieses ungeschriebene ius commune manifestiert sich bis heute nicht nur gedanklich, sondern auch materiell in unserer Gesellschaft: Jeder Ehemann (sofern er noch eine Restspur dessen in sich trägt, was sich „Kavalier“ nennt) besorgt seiner Gattin am Hochzeitstag einen Strauß Blumen und/oder führt sie ins Restaurant aus, während die Ehefrauen von solchen Aufgaben trotz Bestrebungen zur Gleichberechtigung bisher verschont blieben.