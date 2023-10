Luxus-Rallye: Schweizer Paar in Ferrari verbrannt

Lamborghini schoss überholenden Ferrari ab

In einem Video von dem Unfall sieht man, wie der rote Ferrari zwei weitere Luxuswagen und den Wohnwagen überholen will. Die Linie zwischen den beiden Fahrspuren ist durchgängig - dort gilt ein Überholverbot. Als der rote Bolide auf der Höhe eines blauen Lamborghini ist, setzt auch dieser zum Überholmanöver an, schert aus und schleudert den Ferrari von der Fahrbahn. Der Wagen überschlägt sich und geht in Flammen auf, der blaue Lamborghini landet im Straßengraben.