Großeinsatz für Feuerwehr bei Brand in Firmenhalle

Elf Feuerwehren wurden in der Nacht zum Donnerstag zu einem Brand in einer Firmenhalle in Nußbach (Bezirk Kirchdorf/Krems) alarmiert. In einem auf Holzverpackungen spezialisierten Betrieb war in einer Produktionshalle Feuer ausgebrochen, das bereits aufs Dach überzugreifen drohte.