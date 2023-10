Der Kampf ums Olympiaticket geht in heiße Phase

Nur zwei Österreicher startberechtigt

Eine Tendenz, die es fortzusetzen gilt, will sich Leon seinen Olympia-Traum 2024 in Paris erfüllen. „Bis jetzt habe ich nicht so darüber nachgedacht - aber die nächsten Rennen sind schon wichtig.“ Im Quali-Ranking liegt er aktuell auf Rang 80, ist hinter den Tirolern Luis Knabl und Tjebbe Kaindl nur mehr der drittbeste Österreicher. „Pro Nation dürfen aber nur zwei Athleten starten“, weiß Leon, der auch in der Weltranglisten Zähler braucht, um 2024 bei WM-Rennen an den Start gehen zu können. „Darum geht es von Rom direkt weiter nach Brasilien zum nächsten Bewerb. Ende Oktober wartet noch ein Weltcup in Japan.“